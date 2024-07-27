https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962438469.html
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России - РИА Новости, 27.07.2024
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-34 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:06
2024-07-27T22:06
2024-07-27T22:06
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хомс (город)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-34 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в субботу на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Над населенным пунктом Пальмира провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.
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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-34
В мире, Сирия, Хомс (город), Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России
ЦПВС: беспилотник M-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ