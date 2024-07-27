https://ria.ru/20240727/bespilotnik-1962438469.html

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России - РИА Новости, 27.07.2024

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с Су-34 ВКС России

Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-34 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T22:06

2024-07-27T22:06

2024-07-27T22:06

в мире

сирия

хомс (город)

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-34 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в субботу на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Над населенным пунктом Пальмира провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.

https://ria.ru/20240727/siriya-1962306867.html

сирия

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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-34