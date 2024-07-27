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Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 27.07.2024
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06:44 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/aziya-1962321225.html
Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт
Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 27.07.2024
Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт
Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:44
2024-07-27T06:44
в мире
азия
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
нато
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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times. "Дела Азии должны решаться азиатскими странами, и эта тенденция сейчас очень очевидна. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах", - приводит газета слова эксперта. По словам Цуй Хэна, Пекин и Москва поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит АСЕАН, поскольку многосторонний координационный механизм помогает предотвратить чрезмерное вмешательство в дела региона крупных держав, а также помешать "распространению щупалец" НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщал МИД КНР, в ходе переговоров три стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовы укреплять координацию и сотрудничество, чтобы способствовать смягчению острых вопросов и поддержанию региональной безопасности и стабильности.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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в мире, азия, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), нато
В мире, Азия, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик), НАТО
Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт

Global Times: мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться в Азии

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times.
"Дела Азии должны решаться азиатскими странами, и эта тенденция сейчас очень очевидна. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах", - приводит газета слова эксперта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
По словам Цуй Хэна, Пекин и Москва поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит АСЕАН, поскольку многосторонний координационный механизм помогает предотвратить чрезмерное вмешательство в дела региона крупных держав, а также помешать "распространению щупалец" НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как сообщал МИД КНР, в ходе переговоров три стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовы укреплять координацию и сотрудничество, чтобы способствовать смягчению острых вопросов и поддержанию региональной безопасности и стабильности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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