Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт
Global Times: мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться в Азии
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times.
"Дела Азии должны решаться азиатскими странами, и эта тенденция сейчас очень очевидна. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах", - приводит газета слова эксперта.
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По словам Цуй Хэна, Пекин и Москва поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит АСЕАН, поскольку многосторонний координационный механизм помогает предотвратить чрезмерное вмешательство в дела региона крупных держав, а также помешать "распространению щупалец" НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как сообщал МИД КНР, в ходе переговоров три стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовы укреплять координацию и сотрудничество, чтобы способствовать смягчению острых вопросов и поддержанию региональной безопасности и стабильности.
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