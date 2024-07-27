https://ria.ru/20240727/aziya-1962321225.html

Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт

Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 27.07.2024

Мировой порядок Запада начал рушиться, заявил китайский эксперт

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:44

2024-07-27T06:44

2024-07-27T06:44

в мире

азия

россия

китай

сергей лавров

ван и (политик)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии, считает научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times. "Дела Азии должны решаться азиатскими странами, и эта тенденция сейчас очень очевидна. Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах", - приводит газета слова эксперта. По словам Цуй Хэна, Пекин и Москва поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит АСЕАН, поскольку многосторонний координационный механизм помогает предотвратить чрезмерное вмешательство в дела региона крупных держав, а также помешать "распространению щупалец" НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит в четверг провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщал МИД КНР, в ходе переговоров три стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовы укреплять координацию и сотрудничество, чтобы способствовать смягчению острых вопросов и поддержанию региональной безопасности и стабильности.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

азия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азия, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), нато