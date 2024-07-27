https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html

СМИ: на Украине водители подписывают машины, защищая от поджога

СМИ: на Украине водители подписывают машины, защищая от поджога - РИА Новости, 27.07.2024

СМИ: на Украине водители подписывают машины, защищая от поджога

Украинские автовладельцы начали помечать свои микроавтобусы наклейками с надписями о том, что они не имеют отношения к военкоматам, передает местное... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:38

2024-07-27T18:38

2024-07-27T18:47

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские автовладельцы начали помечать свои микроавтобусы наклейками с надписями о том, что они не имеют отношения к военкоматам, передает местное информационное агентство УНИАН. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Владельцы микроавтобусов в Одессе начали помечать свои транспортные средства надписями "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы не отпугивать граждан. Ранее бусы с накелейкой "Не ТЦК" заметили в Киеве и Львове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html

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