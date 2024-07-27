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В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ
В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ
Очередной автомобиль ВСУ сожгли в Киеве, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:33
2024-07-27T19:33
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в Киеве, сообщает украинское издание "Страна". "В Соломенском районе Киева сожгли очередной военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание также опубликовало фото сгоревшего пикапа, окрашенного в камуфляжные цвета. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ
"Страна": в Киеве сожгли очередной военный автомобиль
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Очередной автомобиль ВСУ сожгли в Киеве, сообщает украинское издание "Страна
".
"В Соломенском районе Киева сожгли очередной военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание также опубликовало фото сгоревшего пикапа, окрашенного в камуфляжные цвета.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.