https://ria.ru/20240727/avtomobil-1962420836.html

В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ

В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024

В Киеве сожгли очередной военный автомобиль, сообщили СМИ

Очередной автомобиль ВСУ сожгли в Киеве, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T19:33

2024-07-27T19:33

2024-07-27T19:40

в мире

киев

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962422121_84:0:1163:607_1920x0_80_0_0_b6d4e5048ef176b7aab851d53dca4479.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в Киеве, сообщает украинское издание "Страна". "В Соломенском районе Киева сожгли очередной военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание также опубликовало фото сгоревшего пикапа, окрашенного в камуфляжные цвета. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, вооруженные силы украины