https://ria.ru/20240727/atr-1962338913.html

Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР

Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:40

2024-07-27T09:40

2024-07-27T09:53

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сергей лавров

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе."Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию", - сказал он в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html

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атр, сергей лавров, россия, в мире