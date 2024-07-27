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Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР - РИА Новости, 27.07.2024
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09:40 27.07.2024 (обновлено: 09:53 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/atr-1962338913.html
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:40
2024-07-27T09:53
атр
сергей лавров
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе."Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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атр, сергей лавров, россия, в мире
АТР, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР

Лавров: Запад, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетает конфронтацию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе.
"Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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26 июля, 06:11
 
АТРСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
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