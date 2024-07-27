https://ria.ru/20240727/atr-1962338913.html
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:40
2024-07-27T09:40
2024-07-27T09:53
атр
сергей лавров
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетают конфронтацию в регионе."Теми тенденциями, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию", - сказал он в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240726/atr-1962068819.html
атр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, сергей лавров, россия, в мире
АТР, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров обвинил западные страны в нагнетании конфронтации в АТР
Лавров: Запад, развертывая в АТР новые вооружения, нагнетает конфронтацию