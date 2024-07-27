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Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11 - РИА Новости, 27.07.2024
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22:08 27.07.2024 (обновлено: 22:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ataka-1962438623.html
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11 - РИА Новости, 27.07.2024
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11
Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 11, пишет газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:08
2024-07-27T22:32
в мире
голанские высоты
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 11, пишет газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари."Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что число жертв ракетной атаки "Хезболлах" в Мадждаль-Шамса выросло до 11", — говорится в материале.Ранее в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240727/konflikt-1962434133.html
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в мире, голанские высоты, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11

ЦАХАЛ: число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 11

© AFP 2024 / JALAA MAREYМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AFP 2024 / JALAA MAREY
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 11, пишет газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.
"Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что число жертв ракетной атаки "Хезболлах" в Мадждаль-Шамса выросло до 11", — говорится в материале.
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Глава МИД Израиля заявил о риске полномасштабной войны с Ливаном
Вчера, 21:24
Ранее в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.
В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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Вчера, 21:32
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами —особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00

Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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В миреГоланские высотыИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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