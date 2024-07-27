https://ria.ru/20240727/ataka-1962431850.html
В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты
В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты - РИА Новости, 27.07.2024
В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты
Десять детей и подростков погибли при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, сообщила пресс-служба скорой помощи... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T21:00
2024-07-27T21:00
2024-07-27T21:57
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Десять детей и подростков погибли при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, сообщила пресс-служба скорой помощи еврейского государства (MDA)."Сегодня вечером служба экстренной помощи MDA получила звонок о прямом попадании в футбольное поле. Медики, прибывшие на место <...> зафиксировали смерть десяти подростков и детей, эвакуировали в больницы 19 раненых: шесть в тяжелом состоянии, три в среднем, четыре в легком", — говорится в заявлении.Чуть ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что еще как минимум 30 человек пострадали при атаке на деревню Мадждаль-Шамс. Он возложил ответственность за произошедшее на Ливан и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе". В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1962434133.html
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в мире, израиль, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, хезболла, ливан, тель-авив
В мире, Израиль, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исраэль Кац, Хезболла, Ливан, Тель-Авив
В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты
Скорая в Израиле заявила о 10 погибших детях при атаке на Голанские высоты
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Десять детей и подростков погибли при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, сообщила пресс-служба скорой помощи еврейского государства (MDA
).
"Сегодня вечером служба экстренной помощи MDA получила звонок о прямом попадании в футбольное поле. Медики, прибывшие на место <...> зафиксировали смерть десяти подростков и детей, эвакуировали в больницы 19 раненых: шесть в тяжелом состоянии, три в среднем, четыре в легком", — говорится в заявлении.
Чуть ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что еще как минимум 30 человек пострадали при атаке на деревню Мадждаль-Шамс.
Он возложил ответственность за произошедшее на Ливан и шиитское движение "Хезболла
", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана
. В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами —особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.