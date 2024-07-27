https://ria.ru/20240727/ataka-1962431850.html

В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты

В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты - РИА Новости, 27.07.2024

В Израиле заявили о десяти погибших при атаке на Голанские высоты

Десять детей и подростков погибли при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, сообщила пресс-служба скорой помощи... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:00

2024-07-27T21:00

2024-07-27T21:57

в мире

израиль

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исраэль кац

хезболла

ливан

тель-авив

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Десять детей и подростков погибли при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, сообщила пресс-служба скорой помощи еврейского государства (MDA)."Сегодня вечером служба экстренной помощи MDA получила звонок о прямом попадании в футбольное поле. Медики, прибывшие на место <...> зафиксировали смерть десяти подростков и детей, эвакуировали в больницы 19 раненых: шесть в тяжелом состоянии, три в среднем, четыре в легком", — говорится в заявлении.Чуть ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что еще как минимум 30 человек пострадали при атаке на деревню Мадждаль-Шамс. Он возложил ответственность за произошедшее на Ливан и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе". В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html

https://ria.ru/20240727/konflikt-1962434133.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, хезболла, ливан, тель-авив