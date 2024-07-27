Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.
Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР 11 июля 2022 года.
Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР 11 июля 2022 года.
За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли более 280 детей.
За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли более 280 детей.
Ежегодно акции памяти о проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
Ежегодно акции памяти о проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
Украинские войска продолжают ежедневно обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди.
Украинские войска продолжают ежедневно обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди.
При это тела людей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе.
При это тела людей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе.
Есть дети, о судьбе которых до сих пор неизвестно.
Есть дети, о судьбе которых до сих пор неизвестно.
Они считаются пропавшими без вести.
Цель акций — увековечить память детей, погибших под огнем ВСУ.
Цель акций — увековечить память детей, погибших под огнем ВСУ.