Рейтинг@Mail.ru
Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/aktsiya-1962380049.html
Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске
Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске - РИА Новости, 27.07.2024
Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе прошло у мемориала погибшим детям Луганщины. Кадры акции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:54
2024-07-27T15:54
донбасс
луганск
фото
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962378517_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_9c9a2f0ecd8bcb280ac96f32db70e905.jpg
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе прошло у мемориала погибшим детям Луганщины. Кадры акции — в фотоленте Ria.ru.
донбасс
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962378517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5072ca11bda785b62cea10043eb487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганск, фото, фото, донецкая народная республика, луганская народная республика
Донбасс, Луганск, Фото, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика

Акция памяти о погибших детях Донбасса в Луганске

Читать ria.ru в
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе прошло у мемориала погибшим детям Луганщины. Кадры акции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

Участница траурного мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщин

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается 27 июля.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР 11 июля 2022 года.

Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли более 280 детей.

Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли более 280 детей.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ежегодно акции памяти о проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.

Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

Ежегодно акции памяти о проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Украинские войска продолжают ежедневно обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди.

Участники траурного мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

Украинские войска продолжают ежедневно обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

При это тела людей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе.

Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

При это тела людей, в том числе детей, остаются в некоторых районах, где шли бои в Донбассе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Есть дети, о судьбе которых до сих пор неизвестно.

Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе пройдёт у мемориала погибшим детям Луганщины

Есть дети, о судьбе которых до сих пор неизвестно.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Они считаются пропавшими без вести.

Участник траурного мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины

Они считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Цель акций — увековечить память детей, погибших под огнем ВСУ.

Участники траурного мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе запустили в небо воздушные шары у мемориала погибшим детям Луганщины

Цель акций — увековечить память детей, погибших под огнем ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ДонбассЛуганскФотоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала