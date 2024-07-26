https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962237694.html
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2024
В Техасе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в американском штате Техас, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:04
2024-07-26T18:04
2024-07-26T18:04
в мире
техас
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в американском штате Техас, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 14.28 по времени UTC (17.28 мск), его эпицентр находился в 16 километрах к северо-востоку от города Хермли в штате Техас. Очаг землетрясения залегал на глубине 1,5 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, техас
В Техасе произошло землетрясение
USGS: в Техасе произошло землетрясение магнитудой 4,8