https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962237694.html

В Техасе произошло землетрясение

В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2024

В Техасе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в американском штате Техас, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:04

2024-07-26T18:04

2024-07-26T18:04

в мире

техас

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в американском штате Техас, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 14.28 по времени UTC (17.28 мск), его эпицентр находился в 16 километрах к северо-востоку от города Хермли в штате Техас. Очаг землетрясения залегал на глубине 1,5 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

техас

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в мире, техас