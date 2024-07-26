https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962235075.html
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2024
У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) на сайте. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:57
2024-07-26T17:57
2024-07-26T17:57
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) на сайте. По данным сайта службы, землетрясение было зафиксировано в 08.28 по местному времени (17.28 мск) в 384 километрах к северу от города Сьюдад Акунья, штата Коауила. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html
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в мире, мексика, коауила
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4