https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962235075.html

У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2024

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) на сайте. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:57

2024-07-26T17:57

2024-07-26T17:57

в мире

мексика

коауила

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) на сайте. По данным сайта службы, землетрясение было зафиксировано в 08.28 по местному времени (17.28 мск) в 384 километрах к северу от города Сьюдад Акунья, штата Коауила. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html

мексика

коауила

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в мире, мексика, коауила