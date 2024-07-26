https://ria.ru/20240726/zelenskiy-1962212989.html

В США рассказали о страхе Зеленского из-за непредсказуемого "союзника"

В США рассказали о страхе Зеленского из-за непредсказуемого "союзника" - РИА Новости, 26.07.2024

В США рассказали о страхе Зеленского из-за непредсказуемого "союзника"

Владимир Зеленский обеспокоен потенциальным возвращением в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, передает The Hill. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:43

2024-07-26T16:43

2024-07-26T16:43

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен потенциальным возвращением в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, передает The Hill."Череда недавних политических событий вызвала серьезную тревогу у команды Владимира Зеленского", — пишет издание.Эти факторы сигнализируют о существенных изменениях в геополитической обстановке и могут вынудить Зеленского активизировать попытки наладить более тесные связи с Трампом, говорится в публикации.Киеву придется скорректировать свою стратегию, чтобы не остаться без поддержки Штатов в случае прихода республиканца к власти, указывается в статье. Кроме того, на Украине понимают, что Трамп в первую очередь бизнесмен, который будет подходить к вопросу конфликта с деловой точки зрения, и может корректировать собственные позиции в случае изменений геополитической обстановки.Для Украины это потенциально означает взаимодействие с непростым и непредсказуемым союзником, заключает издание.Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962083849.html

https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960908203.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп