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Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны - РИА Новости, 26.07.2024
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14:58 26.07.2024 (обновлено: 15:41 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/zamministra-1962173148.html
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны - РИА Новости, 26.07.2024
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны
Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:58
2024-07-26T15:41
безопасность
россия
дмитрий булгаков
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". На посту замминистра Булгаков отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. По данным из открытых источников, Булгакову было присвоено звания Героя России в 2016 году за логистическую операцию "Сирийский экспресс". Как сам Булгаков рассказывал российским СМИ, суть "Сирийского экспресса" - выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в САР контингент ВС РФ оперативно получал необходимые технику, вооружение и материальное обеспечение. Кроме того, задержанный в разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
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безопасность, россия, дмитрий булгаков, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова
Безопасность, Россия, Дмитрий Булгаков, Александр Невский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны

Задержанный ФСБ Булгаков получил звание Героя России в 2016 году

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка".
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На посту замминистра Булгаков отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.
По данным из открытых источников, Булгакову было присвоено звания Героя России в 2016 году за логистическую операцию "Сирийский экспресс".
Как сам Булгаков рассказывал российским СМИ, суть "Сирийского экспресса" - выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в САР контингент ВС РФ оперативно получал необходимые технику, вооружение и материальное обеспечение.
Кроме того, задержанный в разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.
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БезопасностьРоссияДмитрий БулгаковАлександр НевскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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