https://ria.ru/20240726/zamministra-1962173148.html

Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны

Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны - РИА Новости, 26.07.2024

Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны

Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:58

2024-07-26T14:58

2024-07-26T15:41

безопасность

россия

дмитрий булгаков

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". На посту замминистра Булгаков отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. По данным из открытых источников, Булгакову было присвоено звания Героя России в 2016 году за логистическую операцию "Сирийский экспресс". Как сам Булгаков рассказывал российским СМИ, суть "Сирийского экспресса" - выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в САР контингент ВС РФ оперативно получал необходимые технику, вооружение и материальное обеспечение. Кроме того, задержанный в разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html

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безопасность, россия, дмитрий булгаков, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова