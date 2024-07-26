https://ria.ru/20240726/zamministra-1962173148.html
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны - РИА Новости, 26.07.2024
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны
Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:58
2024-07-26T14:58
2024-07-26T15:41
безопасность
россия
дмитрий булгаков
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело экс-замминистра обороны булгакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_0:64:2641:1550_1920x0_80_0_0_03602d267bc499bf770e7adc766ed0ff.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". На посту замминистра Булгаков отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу. По данным из открытых источников, Булгакову было присвоено звания Героя России в 2016 году за логистическую операцию "Сирийский экспресс". Как сам Булгаков рассказывал российским СМИ, суть "Сирийского экспресса" - выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в САР контингент ВС РФ оперативно получал необходимые технику, вооружение и материальное обеспечение. Кроме того, задержанный в разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962157718_124:0:2539:1811_1920x0_80_0_0_697edbce90b1e817056d86d6b32a24da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий булгаков, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова
Безопасность, Россия, Дмитрий Булгаков, Александр Невский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стали известны подробности по делу задержанного ФСБ экс-замминистра обороны
Задержанный ФСБ Булгаков получил звание Героя России в 2016 году
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный в пятницу ФСБ бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков в своё время был удостоен звания Героя России и других наград.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка".
На посту замминистра Булгаков отвечал за тыловое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.
По данным из открытых источников, Булгакову было присвоено звания Героя России в 2016 году за логистическую операцию "Сирийский экспресс".
Как сам Булгаков рассказывал российским СМИ, суть "Сирийского экспресса" - выстроенная по воздуху и воде система логистики, благодаря которой расположенный в САР контингент ВС РФ оперативно получал необходимые технику, вооружение и материальное обеспечение.
Кроме того, задержанный в разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почёта, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.