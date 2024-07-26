https://ria.ru/20240726/zakon-1962162746.html

В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям

В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям - РИА Новости, 26.07.2024

В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может быть принят Госдумой 31 июля, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:12

2024-07-26T14:12

2024-07-26T14:12

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может быть принят Госдумой 31 июля, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Для меня это чрезвычайно важный законопроект. ...Я думаю, что 30 и 31(июля) мы примем этот законопроект во втором и третьем чтении", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Останина добавила, что в настоящее время Минздрав уже обязали исследовать вред энергетиков. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953644352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф