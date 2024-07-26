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В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям
В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям - РИА Новости, 26.07.2024
В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям
Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может быть принят Госдумой 31 июля, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:12
2024-07-26T14:12
2024-07-26T14:12
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может быть принят Госдумой 31 июля, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Для меня это чрезвычайно важный законопроект. ...Я думаю, что 30 и 31(июля) мы примем этот законопроект во втором и третьем чтении", - сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Останина добавила, что в настоящее время Минздрав уже обязали исследовать вред энергетиков. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям
Депутат Останина: запрет продажи энергетиков детям могут принять 31 июля