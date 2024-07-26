https://ria.ru/20240726/zadacha-1962203498.html

Руденя определил задачи реализации нацпроекта "Образование" в Верхневолжье

Руденя определил задачи реализации нацпроекта "Образование" в Верхневолжье - РИА Новости, 26.07.2024

Руденя определил задачи реализации нацпроекта "Образование" в Верхневолжье

Задачи по реализации национального проекта "Образование" на текущий год и на планы на 2025 год определил губернатор Тверской области в пятницу в ходе... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:14

2024-07-26T16:14

2024-07-26T16:14

тверская область

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Задачи по реализации национального проекта "Образование" на текущий год и на планы на 2025 год определил губернатор Тверской области в пятницу в ходе профильного заседания, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент Владимир Путин определил первым из целевых показателей достижения национальных целей развития – создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", – цитирует пресс-служба Руденю. По его словам, в первую очередь, речь сегодня должна идти о суверенизации отечественной системы образования, об использовании и развитии опыта советской школы как в обучении основам знаний, так и трудовом, патриотическом воспитании. "Мы дополняем эту систему профориентационным направлением для самоопределения наших школьников", - добавил губернатор. Национальный проект "Образование" обеспечивает формирование современной материально-технической базы для этой комплексной работы. Так, благодаря вводу двух школ в 2024 году создано почти 2,5 тысячи учебных мест. Также в регионе строятся новые школы в поселке Максатиха (на 300 мест) и деревне Вахонино Конаковского округа (на 100 мест). В Тверской области выполнены запланированные на 2024 год мероприятия нацпроекта по открытию образовательных центров, поставкам оборудования и техники, организации новых мест в системе дополнительного образования. Начали работу 56 центров "Точка роста" – а всего их действует более 300 с охватом 70 тысяч школьников. Ребята могут получить здесь полезные и актуальные знания. Например, специализация "Точки роста" в торжокской школе №6 – робототехника, говорится в сообщении. В 39 школ в текущем году поставлено компьютерное оборудование. В целом за прошедшие пять лет новая техника поступила в 330 учреждений области. За этот период число открытых мест в системе допобразования детей составило свыше 20 тысяч. Ребята посещают более 400 кружков и секций при школах: спортивные, театральные, туристические, музейные, технической направленности и медиа. Кроме того, работают три школьных кванториума, пять центров "IT-куб". Школьники вовлечены в патриотическую, волонтерскую деятельность. Создаются комфортные условия для занятий спортом. В этом году в проект по обновлению спортивной инфраструктуры вошли четыре школы. К примеру, в Удомельской гимназии №3 обновлен спортивный зал, в школе №1 в Селижарово обустроена открытая спортплощадка. Особое внимание уделяется развитию образования на селе, привлечению на сельские территории педагогов. В этом году участниками программы "Земский учитель" в Тверской области стали 15 педагогов, которым предоставлены единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей. Они работают в школах Андреапольского, Зубцовского, Кувшиновского, Калининского, Конаковского, Кимрского и Удомельского округов. Еще одно приоритетное направление работы – развитие на базе колледжей образовательных кластеров. В настоящее время в регионе в партнерстве с предприятиями развивается кластерный подход в профобразовании по направлениям сельское хозяйство; машиностроение; строительная отрасль; искусство и креативная индустрия. На базе Старицкого колледжа вводится новое направление федерального проекта "Профессионалитет" – "Педагогика", рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что регион также готовится к участию в новых национальных проектах "Семья", "Молодежь и дети" в 2025 году. Уже подготовлены заявки на модернизацию пяти детсадов, 17 школ, четыре учреждений среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20240724/blagoustroystvo-1961782370.html

https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html

https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя