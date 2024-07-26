https://ria.ru/20240726/yaponiya-1962167469.html

В Осаке продолжают рассматривать дело задержанного россиянина

В Осаке продолжают рассматривать дело задержанного россиянина - РИА Новости, 26.07.2024

В Осаке продолжают рассматривать дело задержанного россиянина

Рассмотрение дела задержанного в Осаке россиянина продолжается, по данному случаю обеспечивается консульское сопровождение, заявили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:33

2024-07-26T14:33

2024-07-26T14:33

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япония

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 26 июл - РИА Новости. Рассмотрение дела задержанного в Осаке россиянина продолжается, по данному случаю обеспечивается консульское сопровождение, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Осаке. "В настоящее время обеспечивается консульское сопровождение случая с задержанием российского гражданина. Разбирательство продолжается", - сказали в российском загранпредставительстве. Ранее в июле стало известно о задержании 38-летнего гражданина РФ в японской Осаке. Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения разрешения министерства экономики, торговли и промышленности Японии Как передавал телеканал NHK, задержанный - руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, в Россию в обход антироссийских санкций. Как уточняла, в свою очередь, газета "Санкэй", полиция Осаки получила наводку на возможные неправомерные действия еще в апреле прошлого года. Осенью 2023 года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 260 тысяч долларов по текущему курсу), отмечало издание. Данное задержание стало первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

https://ria.ru/20240710/japonija-1958746130.html

https://ria.ru/20240723/arest-1961595437.html

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в мире, осака (город), россия, япония, санкции в отношении россии, происшествия