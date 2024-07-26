https://ria.ru/20240726/yanao-1962071119.html

В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек

В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек - РИА Новости, 26.07.2024

В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате происшествия на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:35

2024-07-26T07:35

2024-07-26T07:35

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате происшествия на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. "Четыре пациента лечатся амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Четверо госпитализированы в Новоуренгойскую больницу: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что медики делают все возможное для стабилизации и улучшения состояния пациентов.

https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html

https://ria.ru/20240725/novorossijsk-1961930664.html

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2024

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происшествия