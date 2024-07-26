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В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек - РИА Новости, 26.07.2024
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07:35 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/yanao-1962071119.html
В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек
В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек - РИА Новости, 26.07.2024
В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате происшествия на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:35
2024-07-26T07:35
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате происшествия на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. "Четыре пациента лечатся амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Четверо госпитализированы в Новоуренгойскую больницу: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что медики делают все возможное для стабилизации и улучшения состояния пациентов.
https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html
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происшествия
Происшествия
В результате ЧП на газовом предприятии в ЯНАО пострадали восемь человек

Правительство ЯНАО: при ЧП на газовом предприятии пострадали восемь человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате происшествия на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 09:53
"Четыре пациента лечатся амбулаторно, госпитализация не потребовалась. Четверо госпитализированы в Новоуренгойскую больницу: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что медики делают все возможное для стабилизации и улучшения состояния пациентов.
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