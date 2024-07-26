https://ria.ru/20240726/vyplata-1962139634.html

В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта

В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта - РИА Новости, 26.07.2024

В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта

Единовременная выплата для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа 2024 года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:11

2024-07-26T13:11

2024-07-26T13:11

ростовская область

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Единовременная выплата для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа 2024 года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России на год и более, увеличена на полмиллиона, до 1,2 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. Единовременная выплата для тех, кто с 1 апреля заключал контракт с ВС РФ в Ростовской области, составляла 700 тысяч рублей. "Принял решение об увеличении до 1,2 миллиона рублей единовременной выплаты для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа этого года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более", - говорится в сообщении Как отметил глава региона, областная выплата в 1,2 миллиона рублей будет распространяться не только на жителей Ростовской области, но и на жителей других регионов, если они заключат контракт в областном пункте отбора или в ростовском областном военкомате. По словам Голубева, власти Ростовской области пошли на такой шаг, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту.

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ростовская область, россия, василий голубев