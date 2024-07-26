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"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2024
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
У ВСУ возникают внутренние проблемы с беспилотниками, сообщает Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:00
2024-07-26T21:00
2024-07-26T21:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У ВСУ возникают внутренние проблемы с беспилотниками, сообщает Frankfurter Rundschau.В статье уточняется, что в районе Прогресса в ДНР украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика."Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли "целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые" позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии", — говорится в материале.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962211104.html
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"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
FR: ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники