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"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2024
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
У ВСУ возникают внутренние проблемы с беспилотниками, сообщает Frankfurter Rundschau. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:00
2024-07-26T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У ВСУ возникают внутренние проблемы с беспилотниками, сообщает Frankfurter Rundschau.В статье уточняется, что в районе Прогресса в ДНР украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика."Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли "целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые" позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии", — говорится в материале.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962211104.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО

FR: ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У ВСУ возникают внутренние проблемы с беспилотниками, сообщает Frankfurter Rundschau.
В статье уточняется, что в районе Прогресса в ДНР украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика.
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"Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли "целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые" позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии", — говорится в материале.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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