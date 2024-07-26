ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ выпустили 18 снарядов из натовской артиллерии по Донецку и Макеевке
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм… 08.25 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 10.15 до 12.55 ВСУ выпустили еще по шесть снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки и Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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