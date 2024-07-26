https://ria.ru/20240726/vsu-1962178889.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:14

2024-07-26T15:14

2024-07-26T15:14

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

вооруженные силы украины

нато

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896190489_0:408:963:950_1920x0_80_0_0_50480cf242f5410f0859934fedb3cd5a.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм… 08.25 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 10.15 до 12.55 ВСУ выпустили еще по шесть снарядов по Червоногрвадейскому району Макеевки и Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240726/obstrel-1962072517.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, петровский район, вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика