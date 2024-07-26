https://ria.ru/20240726/vsu-1962177000.html

Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2024

Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области

Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:11

2024-07-26T15:11

2024-07-26T15:11

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу пять населённых пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. В селе Берёзовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки беспилотника повреждена кровля в частном доме", - написал Гладков. Глава области добавил, что в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью 6 дронов-камикадзе. В результате повреждено два домовладения, гараж и находящийся в нём автомобиль. В селе Вознесеновка беспилотник сдетонировал в огороде частного дома, в результате повреждены стена дома и остекление. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон упал на дорожное полотно — выбито лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил губернатор.

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия