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Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2024
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:11
2024-07-26T15:11
2024-07-26T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу пять населённых пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. В селе Берёзовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки беспилотника повреждена кровля в частном доме", - написал Гладков. Глава области добавил, что в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью 6 дронов-камикадзе. В результате повреждено два домовладения, гараж и находящийся в нём автомобиль. В селе Вознесеновка беспилотник сдетонировал в огороде частного дома, в результате повреждены стена дома и остекление. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон упал на дорожное полотно — выбито лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Гладков: десять украинских дронов атаковали пять сел в Белгородской области