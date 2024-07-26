Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/vsu-1962177000.html
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2024
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:11
2024-07-26T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу пять населённых пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. В селе Берёзовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки беспилотника повреждена кровля в частном доме", - написал Гладков. Глава области добавил, что в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью 6 дронов-камикадзе. В результате повреждено два домовладения, гараж и находящийся в нём автомобиль. В селе Вознесеновка беспилотник сдетонировал в огороде частного дома, в результате повреждены стена дома и остекление. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон упал на дорожное полотно — выбито лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240726/obstrel-1962101150.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области

Гладков: десять украинских дронов атаковали пять сел в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Десять украинских дронов атаковали пять сел в Борисовском районе, Грайворонском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу пять населённых пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. В селе Берёзовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки беспилотника повреждена кровля в частном доме", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в Шебекинском городском округе село Муром атаковано с помощью 6 дронов-камикадзе. В результате повреждено два домовладения, гараж и находящийся в нём автомобиль. В селе Вознесеновка беспилотник сдетонировал в огороде частного дома, в результате повреждены стена дома и остекление. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон упал на дорожное полотно — выбито лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил губернатор.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала