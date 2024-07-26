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В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/vsu-1962139274.html
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов - РИА Новости, 26.07.2024
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов
Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:11
2024-07-26T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населённых пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов. Врио губернатора отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. Он также добавил, что в селе Кондратовка после сбросов с дронов возникли возгорания на отдельных участках. С огнём ведёт борьбу добровольная пожарная команда.
https://ria.ru/20240725/smirnov-1961961070.html
курская область
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происшествия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов

Более 2,5 тысяч человек под Курском остались без света из-за повреждения ЛЭП ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населённых пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов.
Врио губернатора отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.
Он также добавил, что в селе Кондратовка после сбросов с дронов возникли возгорания на отдельных участках. С огнём ведёт борьбу добровольная пожарная команда.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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