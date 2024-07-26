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В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов - РИА Новости, 26.07.2024
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов
Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:11
2024-07-26T13:11
2024-07-26T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населённых пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов. Врио губернатора отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. Он также добавил, что в селе Кондратовка после сбросов с дронов возникли возгорания на отдельных участках. С огнём ведёт борьбу добровольная пожарная команда.
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происшествия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов
Более 2,5 тысяч человек под Курском остались без света из-за повреждения ЛЭП ВСУ