https://ria.ru/20240726/vsu-1962139274.html

В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов

В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов - РИА Новости, 26.07.2024

В Курской области дроны ВСУ обесточили несколько населенных пунктов

Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:11

2024-07-26T13:11

2024-07-26T13:11

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

беловский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек в Курской области остались без света из-за повреждения ЛЭП украинскими беспилотниками, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Сегодня в Беловском районе с украинских коптеров были сброшены взрывные устройства, повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населённых пунктов, в которых проживает более 2,5 тысяч жителей", - написал Смирнов. Врио губернатора отметил, что ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. Он также добавил, что в селе Кондратовка после сбросов с дронов возникли возгорания на отдельных участках. С огнём ведёт борьбу добровольная пожарная команда.

https://ria.ru/20240725/smirnov-1961961070.html

курская область

беловский район

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происшествия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины