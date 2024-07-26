https://ria.ru/20240726/vs-1962092385.html

В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов

В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов - РИА Новости, 26.07.2024

В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов

В Вооружённых силах РФ стоит задача создать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, они востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:19

2024-07-26T10:19

2024-07-26T10:19

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48f94fbddc208a8142e5a92e9e689342.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Вооружённых силах РФ стоит задача создать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, они востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия, эвакуации раненых, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - добавил министр.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов