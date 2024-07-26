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В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов
В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов - РИА Новости, 26.07.2024
В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов
В Вооружённых силах РФ стоит задача создать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, они востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:19
2024-07-26T10:19
2024-07-26T10:19
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Вооружённых силах РФ стоит задача создать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов, они востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия, эвакуации раненых, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - добавил министр.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
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россия, андрей белоусов
В ВС создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов
Белоусов: курсы вождения багги и квадроциклов появятся в российской армии