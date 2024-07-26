Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/voda-1962288023.html
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков
Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:33
2024-07-26T21:33
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962274852_0:489:812:946_1920x0_80_0_0_24418b0ec4ac1d6736958711829f7c91.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от водохранилища, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962274852_0:413:812:1022_1920x0_80_0_0_fecd2a441cfff3e2b3a794c1b6394d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков

В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в Киолим и 4 поселка

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от водохранилища, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
"Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек", - говорится в сообщении.
Прорыв дамбы в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище
Вчера, 20:37
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала