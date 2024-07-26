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В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков
Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:33
2024-07-26T21:33
2024-07-26T21:33
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от водохранилища, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять поселков
В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в Киолим и 4 поселка