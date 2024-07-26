Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:29 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/veterany-1962108973.html
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 26.07.2024
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:29
2024-07-26T11:29
культура
россия
ольга любимова
росгосцирк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_9de7393a669702acf281259ade81085b.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО. Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта", - говорится в сообщении. Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. "И учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект", - сказала министр, слова которой цитирует пресс-служба. На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь. "Главная цель фонда "Защитники Отечества" – это комплексная реабилитация и поддержка наших героев и их семей. Просветительские культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Поэтому так важно централизованно развернуть программу посещения учреждений культуры, которая будет работать во всех регионах страны", – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов. Подчеркивается, что с 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона. На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.
https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html
https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942735073_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_47ae28c47bc1260f3e0d5c6219e7b920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, росгосцирк, общество
Культура, Россия, Ольга Любимова, Росгосцирк, Общество
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Минкультуры и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО. Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта", - говорится в сообщении.
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В России выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления
21 сентября 2023, 21:14
Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. "И учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект", - сказала министр, слова которой цитирует пресс-служба.
На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь.
"Главная цель фонда "Защитники Отечества" – это комплексная реабилитация и поддержка наших героев и их семей. Просветительские культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Поэтому так важно централизованно развернуть программу посещения учреждений культуры, которая будет работать во всех регионах страны", – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов.
Подчеркивается, что с 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона.
На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей
24 сентября 2023, 10:34
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваРосгосциркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала