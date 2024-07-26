https://ria.ru/20240726/veterany-1962108973.html

Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 26.07.2024

Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:29

2024-07-26T11:29

2024-07-26T11:29

культура

россия

ольга любимова

росгосцирк

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО. Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта", - говорится в сообщении. Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. "И учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект", - сказала министр, слова которой цитирует пресс-служба. На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь. "Главная цель фонда "Защитники Отечества" – это комплексная реабилитация и поддержка наших героев и их семей. Просветительские культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Поэтому так важно централизованно развернуть программу посещения учреждений культуры, которая будет работать во всех регионах страны", – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов. Подчеркивается, что с 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона. На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.

https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html

https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, росгосцирк, общество