https://ria.ru/20240726/veterany-1962108973.html
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 26.07.2024
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:29
2024-07-26T11:29
2024-07-26T11:29
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО. Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта", - говорится в сообщении. Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. "И учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект", - сказала министр, слова которой цитирует пресс-служба. На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь. "Главная цель фонда "Защитники Отечества" – это комплексная реабилитация и поддержка наших героев и их семей. Просветительские культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Поэтому так важно централизованно развернуть программу посещения учреждений культуры, которая будет работать во всех регионах страны", – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов. Подчеркивается, что с 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона. На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.
https://ria.ru/20230921/vyplaty-1897891203.html
https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html
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РИА Новости
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россия, ольга любимова, росгосцирк, общество
Культура, Россия, Ольга Любимова, Росгосцирк, Общество
Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Минкультуры и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов СВО
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, согласно которому они смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект для ветеранов СВО. Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта", - говорится в сообщении.
Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, детям. "И учреждения культуры активно включаются в эту работу. Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы уже запускали социальные акции для ветеранов СВО. Но они реализовывались точечно, а теперь мы готовим всероссийский проект", - сказала министр, слова которой цитирует пресс-служба.
На начальном этапе в проекте участвуют федеральные организации культуры. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь.
"Главная цель фонда "Защитники Отечества" – это комплексная реабилитация и поддержка наших героев и их семей. Просветительские культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Поэтому так важно централизованно развернуть программу посещения учреждений культуры, которая будет работать во всех регионах страны", – отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов.
Подчеркивается, что с 25 июля в рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, с 1 августа – кинотеатры, входящие в программу "Фонд Кинопрокат", с 25 августа – цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк". Федеральные театры и филармонии подключатся к проекту в начале театрально-концертного сезона.
На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел – афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения организаций культуры, а также необходимые условия для посещения мероприятия.