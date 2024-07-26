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Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину - РИА Новости, 26.07.2024
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Венгрия ищет "юридическую лазейку", чтобы нефть из РФ через Украину могли поставлять не затронутые новыми ограничениями Киева компании, заявил глава... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:35
2024-07-26T12:35
2024-07-26T12:35
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Венгрия ищет "юридическую лазейку", чтобы нефть из РФ через Украину могли поставлять не затронутые новыми ограничениями Киева компании, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, Будапешт видит три возможных решения проблемы с остановкой транзита нефти из РФ через Украину. Первое - "Украина осознает, что так делать нельзя", поскольку, стремясь в ЕС, она нарушает энергоснабжение стран-членов. Второе возможное решение - помощь Еврокомиссии. "Третье - надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты. Есть бесчисленное множество направлений и возможностей. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина восстановила ситуацию, когда мы тоже имели доступ к российской нефти", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
https://ria.ru/20240726/vengrija-1962102155.html
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украина, венгрия, россия, петер сийярто, лукойл, евросоюз, словакия, в мире
Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Словакия, В мире
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Гуйяш: Венгрия ищет лазейку для поставок нефти из России в обход ограничений