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В Венгрии призвали решить вопрос с транзитом нефти из России до сентября
В Венгрии призвали решить вопрос с транзитом нефти из России до сентября - РИА Новости, 26.07.2024
В Венгрии призвали решить вопрос с транзитом нефти из России до сентября
Вопрос с транзитом нефти из РФ через Украину надо решить до сентября, иначе Венгрии грозит дефицит топлива, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:57
2024-07-26T10:57
2024-07-26T10:57
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Вопрос с транзитом нефти из РФ через Украину надо решить до сентября, иначе Венгрии грозит дефицит топлива, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Если ситуация не решится, может наступить дефицит топлива. Конечно, пока паниковать не надо, запасов много, но решение надо найти до сентября", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия и Словакия в понедельник запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс в арбитражном суде, отметил он.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html
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экономика, венгрия, украина, россия, петер сийярто, лукойл, еврокомиссия
Экономика, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия
В Венгрии призвали решить вопрос с транзитом нефти из России до сентября
Гуйяш: Венгрии грозит дефицит топлива, если вопрос транзита нефти не решить