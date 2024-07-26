https://ria.ru/20240726/varene-1962253782.html

Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев

Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев - РИА Новости, 26.07.2024

Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев

Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:15

2024-07-26T19:15

2024-07-26T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru.В Центральном федеральном округе Московская область является лидером и производит более 23% всей продукции, в стране регион занимает второе место с долей более 12%. Крупнейшие предприятия, обеспечившие этот рост, – "Руконт" в Дубне, "Империя джемов" в Раменском, "Дарсил" в Люберцах и "Астраханка" в Балашихе, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)