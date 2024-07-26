https://ria.ru/20240726/varene-1962253782.html
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев - РИА Новости, 26.07.2024
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев
Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:15
2024-07-26T19:15
2024-07-26T19:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962249767_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2fed56556db2fef888784ee16c18972f.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru.В Центральном федеральном округе Московская область является лидером и производит более 23% всей продукции, в стране регион занимает второе место с долей более 12%. Крупнейшие предприятия, обеспечившие этот рост, – "Руконт" в Дубне, "Империя джемов" в Раменском, "Дарсил" в Люберцах и "Астраханка" в Балашихе, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962249767_107:0:1884:1333_1920x0_80_0_0_79c8eefffaef3f90de6391ac15dae1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)