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Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев - РИА Новости, 26.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:15 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/varene-1962253782.html
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев - РИА Новости, 26.07.2024
Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев
Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:15
2024-07-26T19:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru.В Центральном федеральном округе Московская область является лидером и производит более 23% всей продукции, в стране регион занимает второе место с долей более 12%. Крупнейшие предприятия, обеспечившие этот рост, – "Руконт" в Дубне, "Империя джемов" в Раменском, "Дарсил" в Люберцах и "Астраханка" в Балашихе, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Производство варенья в МО увеличилось на 30% за 5 месяцев

© РИА Новости / Григорий СысоевБанки с вареньем на прилавке
Банки с вареньем на прилавке - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Производство ягодных джемов, желе и паст в Московской области за пять месяцев выросло более чем на 30% и составило 39,6 тысячи тонн. Об этом сообщил 360.ru.
В Центральном федеральном округе Московская область является лидером и производит более 23% всей продукции, в стране регион занимает второе место с долей более 12%. Крупнейшие предприятия, обеспечившие этот рост, – "Руконт" в Дубне, "Империя джемов" в Раменском, "Дарсил" в Люберцах и "Астраханка" в Балашихе, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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