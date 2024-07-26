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В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 26.07.2024
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18:03 26.07.2024 (обновлено: 18:09 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/vagony-1962237403.html
В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 26.07.2024
В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:03
2024-07-26T18:09
происшествия
архангельская область
северо-западная транспортная прокуратура
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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в сообщении ведомства. "На станции Соломбалка при выполнении маневровых работ произошел сход колесных пар шести вагонов. Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет", - отметили в ведомстве. Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в сообщении ведомства.
"На станции Соломбалка при выполнении маневровых работ произошел сход колесных пар шести вагонов. Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет", - отметили в ведомстве.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
1 из 2
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
2 из 2
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
1 из 2
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
2 из 2
Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц.
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ПроисшествияАрхангельская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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