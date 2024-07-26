https://ria.ru/20240726/vagony-1962237403.html

В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 26.07.2024

В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:03

2024-07-26T18:03

2024-07-26T18:09

происшествия

архангельская область

северо-западная транспортная прокуратура

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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в сообщении ведомства. "На станции Соломбалка при выполнении маневровых работ произошел сход колесных пар шести вагонов. Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет", - отметили в ведомстве. Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура