В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Архангельской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода колесных пар шести вагонов грузового поезда в Архангельской области, говорится в сообщении ведомства.
"На станции Соломбалка при выполнении маневровых работ произошел сход колесных пар шести вагонов. Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет", - отметили в ведомстве.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
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© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
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Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
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Место схода вагонов грузового поезда в Архангельской области
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Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц.