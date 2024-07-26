https://ria.ru/20240726/ukrainskiy_soldat-1962066085.html

Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России

Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России - РИА Новости, 26.07.2024

Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России

Украинский военнослужащий перешел на сторону российских войск, получив агитационную листовку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:04

2024-07-26T05:04

2024-07-26T05:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону российских войск, получив агитационную листовку, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что такие снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. "Нам сказали дорогу охранять. Мы там выкопали на позиции два окопа, нас вернули назад на другую позицию, с которой мы убежали. Я спрятался, перебежал дорогу – там канава глубокая. Я по той канаве немного пробежал, нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал – перешел на российскую сторону", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Булий.

https://ria.ru/20240722/plennyj-1961153034.html

https://ria.ru/20240707/sdacha_v_plen-1957963083.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия