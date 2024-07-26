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Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/ukrainskiy_soldat-1962066085.html
Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России
Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России - РИА Новости, 26.07.2024
Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России
Украинский военнослужащий перешел на сторону российских войск, получив агитационную листовку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:04
2024-07-26T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону российских войск, получив агитационную листовку, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что такие снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. "Нам сказали дорогу охранять. Мы там выкопали на позиции два окопа, нас вернули назад на другую позицию, с которой мы убежали. Я спрятался, перебежал дорогу – там канава глубокая. Я по той канаве немного пробежал, нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал – перешел на российскую сторону", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Булий.
https://ria.ru/20240722/plennyj-1961153034.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России

Минобороны: солдат ВСУ перешел на сторону России, получив агитационную листовку

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий перешел на сторону российских войск, получив агитационную листовку, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что такие снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками.
"Нам сказали дорогу охранять. Мы там выкопали на позиции два окопа, нас вернули назад на другую позицию, с которой мы убежали. Я спрятался, перебежал дорогу – там канава глубокая. Я по той канаве немного пробежал, нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал – перешел на российскую сторону", – рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Булий.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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