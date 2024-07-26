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Спикер Рады исключил демобилизацию на Украине - РИА Новости, 26.07.2024
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14:07 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962161508.html
Спикер Рады исключил демобилизацию на Украине
Спикер Рады исключил демобилизацию на Украине - РИА Новости, 26.07.2024
Спикер Рады исключил демобилизацию на Украине
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:07
2024-07-26T14:07
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. "Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская Народная Республика 1919 года... Есть ли необходимость рассказывать, что было дальше в 1919 году?" - приводит слова Стефанчука издание "Страна" в Telegram-канале. Проводя параллели с поражения Украинской Народной Республики, Стефанчук подчеркнул, что украинским властям нужно избежать ошибок, допущенных Центральной Радой в то время. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962093024.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Спикер Рады исключил демобилизацию на Украине

Спикер Рады Стефанчук заявил, что демобилизации во время конфликта не будет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
"Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская Народная Республика 1919 года... Есть ли необходимость рассказывать, что было дальше в 1919 году?" - приводит слова Стефанчука издание "Страна" в Telegram-канале.
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Проводя параллели с поражения Украинской Народной Республики, Стефанчук подчеркнул, что украинским властям нужно избежать ошибок, допущенных Центральной Радой в то время.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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