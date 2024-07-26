https://ria.ru/20240726/ugolovnoe_delo-1962071581.html
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении - РИА Новости, 26.07.2024
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:45
2024-07-26T07:45
2024-07-26T07:48
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
роснефть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. По данным АО "Роспан Интернешнл"(входит в "Роснефть"), пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренном частью 2 статьи 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, роснефть
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Роснефть
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО