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В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении - РИА Новости, 26.07.2024
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07:45 26.07.2024 (обновлено: 07:48 26.07.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240726/ugolovnoe_delo-1962071581.html
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении - РИА Новости, 26.07.2024
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:45
2024-07-26T07:48
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
роснефть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. По данным АО "Роспан Интернешнл"(входит в "Роснефть"), пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренном частью 2 статьи 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан)", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, роснефть
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Роснефть
В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. По данным АО "Роспан Интернешнл"(входит в "Роснефть"), пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест
16 июля, 09:53
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренном частью 2 статьи 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан)", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияРоснефть
 
 
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