https://ria.ru/20240726/ugolovnoe_delo-1962071581.html

В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении

В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении - РИА Новости, 26.07.2024

В ЯНАО возбудили дело после гибели рабочего на месторождении

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:45

2024-07-26T07:45

2024-07-26T07:48

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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роснефть

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении. По данным АО "Роспан Интернешнл"(входит в "Роснефть"), пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренном частью 2 статьи 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, роснефть