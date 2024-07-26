https://ria.ru/20240726/udary-1962181164.html
ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 26.07.2024
ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю
Российские военные за неделю осуществили 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, нанеся поражение предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:21
2024-07-26T15:21
2024-07-26T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю осуществили 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, нанеся поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшим их объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 20 по 26 июля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сводке военного ведомства.В МО РФ отметили, что также поражались цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, пункты временной дислокации иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю
Минобороны: ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю