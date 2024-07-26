https://ria.ru/20240726/udary-1962181164.html

ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю

ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 26.07.2024

ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю

Российские военные за неделю осуществили 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, нанеся поражение предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю осуществили 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, нанеся поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшим их объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 20 по 26 июля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сводке военного ведомства.В МО РФ отметили, что также поражались цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, пункты временной дислокации иностранных наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)