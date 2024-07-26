https://ria.ru/20240726/ubiystvo-1962278957.html

Житель Псковской области ударил женщину, столкнул с обрыва и утопил

Житель Псковской области ударил женщину, столкнул с обрыва и утопил - РИА Новости, 26.07.2024

Житель Псковской области ударил женщину, столкнул с обрыва и утопил

Жителю Псковской области предъявлено обвинение в убийстве знакомой женщины, которую он ударил молотком и столкнул с обрыва на берегу озера, а на следующий день... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:57

2024-07-26T20:57

2024-07-26T20:57

происшествия

псковская область

невельский район

великие луки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Жителю Псковской области предъявлено обвинение в убийстве знакомой женщины, которую он ударил молотком и столкнул с обрыва на берегу озера, а на следующий день утопил тело с помощью мешка кирпичей, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в начале июня в озере в Невельском районе нашли тело женщины, пропавшей еще в начале апреля в городе Великие Луки. "В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Великие Луки, который в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года, находясь совместно со своей знакомой на берегу озера в Невельском районе Псковской области, в ходе возникшего между ними конфликта нанес женщине несколько ударов по голове имевшимся при нем строительным молотком, после чего столкнул тело с обрыва", – рассказали в СУСК РФ по Псковской области. Женщина скончалась на месте происшествия, куда фигурант вернулся на следующий день, чтобы утопить ее тело с помощью мешка с кирпичами, уточняют в областном следственном управлении. В настоящее время жителю Великих Лук предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия он арестован, заключают в СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20240725/sud-1961936877.html

https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html

псковская область

невельский район

великие луки

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происшествия, псковская область, невельский район, великие луки