Житель Псковской области ударил женщину, столкнул с обрыва и утопил
Житель Псковской области ударил женщину, столкнул с обрыва и утопил с кирпичами
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Жителю Псковской области предъявлено обвинение в убийстве знакомой женщины, которую он ударил молотком и столкнул с обрыва на берегу озера, а на следующий день утопил тело с помощью мешка кирпичей, сообщило региональное следственное управление.
Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в начале июня в озере в Невельском районе нашли тело женщины, пропавшей еще в начале апреля в городе Великие Луки.
"В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Великие Луки, который в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года, находясь совместно со своей знакомой на берегу озера в Невельском районе Псковской области, в ходе возникшего между ними конфликта нанес женщине несколько ударов по голове имевшимся при нем строительным молотком, после чего столкнул тело с обрыва", – рассказали в СУСК РФ по Псковской области.
Женщина скончалась на месте происшествия, куда фигурант вернулся на следующий день, чтобы утопить ее тело с помощью мешка с кирпичами, уточняют в областном следственном управлении.
В настоящее время жителю Великих Лук предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия он арестован, заключают в СУСК РФ по региону.
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