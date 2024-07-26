https://ria.ru/20240726/ubiystvo-1962249069.html

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без возможности залога

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без возможности залога - РИА Новости, 26.07.2024

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без возможности залога

Галицкий суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве скандально известной... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:52

2024-07-26T18:52

2024-07-26T18:52

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владимир зеленский

верховная рада украины

днепропетровск

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Галицкий суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, сообщил украинский телеканал "Общественное". Накануне Владимир Зеленский заявил, что правоохранители задержали в Днепропетровске 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие считает подозреваемого лишь исполнителем заказа. Украинское издание "Страна" писало, что подозреваемым по делу проходит Вячеслав Зинченко. "Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале уточнило, что подозреваемого арестовали на два месяца. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962178070.html

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

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в мире, львов, украина, ирина фарион, владимир зеленский, верховная рада украины, днепропетровск