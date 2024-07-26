https://ria.ru/20240726/ubiystvo-1962227340.html
Жителя Карелии заподозрили в убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне
Жителя Карелии заподозрили в убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне - РИА Новости, 26.07.2024
Жителя Карелии заподозрили в убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне
Житель Петрозаводска задержан по подозрению в убийстве 16-летней девушки, которая пропала в начале июня, сообщило СУСК РФ по Карелии. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:32
2024-07-26T17:32
2024-07-26T17:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Житель Петрозаводска задержан по подозрению в убийстве 16-летней девушки, которая пропала в начале июня, сообщило СУСК РФ по Карелии. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела после того, как в начале июня бесследно исчезла несовершеннолетняя жительница Петрозаводска. "Двадцать шестого июля... в районе "Сайнаволок" города Петрозаводска было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Сегодня установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Он был задержан, вину в совершенном преступлении признал полностью", – говорится в сообщении. Как пояснил 29-летний мужчина, он задушил девушку после того, как они поссорились во время прогулки, а затем оттащил ее тело в безлюдное место. В ближайшее время фигурант будет арестован, добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html
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происшествия, петрозаводск, россия
Происшествия, Петрозаводск, Россия
Жителя Карелии заподозрили в убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне
Жителя Петрозаводска заподозрили в убийстве 16-летней девушки, пропавшей в июне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости.
Житель Петрозаводска задержан по подозрению в убийстве 16-летней девушки, которая пропала в начале июня, сообщило СУСК
РФ по Карелии.
Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела после того, как в начале июня бесследно исчезла несовершеннолетняя жительница Петрозаводска.
"Двадцать шестого июля... в районе "Сайнаволок" города Петрозаводска было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Сегодня установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Он был задержан, вину в совершенном преступлении признал полностью", – говорится в сообщении.
Как пояснил 29-летний мужчина, он задушил девушку после того, как они поссорились во время прогулки, а затем оттащил ее тело в безлюдное место.
В ближайшее время фигурант будет арестован, добавили в следственном управлении.