https://ria.ru/20240726/tsb-1962209756.html

ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых

ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых

ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:35

2024-07-26T16:35

2024-07-26T17:35

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.В начале марта зампред ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса. Ранее Полякова заявляла, что Банк России при уточнении критериев системной значимости кредитных организаций будет учитывать и размер клиентской базы.На сегодняшний день в перечне системно значимых кредитных организаций 13 банков.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)