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ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых - РИА Новости, 26.07.2024
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16:35 26.07.2024 (обновлено: 17:35 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tsb-1962209756.html
ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых
ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых
ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:35
2024-07-26T17:35
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.В начале марта зампред ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса. Ранее Полякова заявляла, что Банк России при уточнении критериев системной значимости кредитных организаций будет учитывать и размер клиентской базы.На сегодняшний день в перечне системно значимых кредитных организаций 13 банков.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых

ЦБ не видит оснований исключать "дочки" иностранных банков из списка значимых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований исключать российские "дочки" иностранных банков из списка системно значимых кредитных организаций, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Что касается системно значимых кредитных организаций, мы уточняем осенью список и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости… мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - ответила Набиуллина на вопрос, по каким параметрам будет ЦБ принимать решение о списке системно значимых кредитных организаций и могут ли из них исчезнуть зарубежные кредитные организации, которые "сворачивают" деятельность в России.
В начале марта зампред ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что список системно значимых банков РФ в конце этого года может пополниться в случае пересмотра методологии присвоения такого статуса. Ранее Полякова заявляла, что Банк России при уточнении критериев системной значимости кредитных организаций будет учитывать и размер клиентской базы.
На сегодняшний день в перечне системно значимых кредитных организаций 13 банков.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Наконец созрели. Россиянам сообщили важное решение
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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