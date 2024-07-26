https://ria.ru/20240726/tsb-1962208883.html

ЦБ рассказал о рисках при трансграничных платежах

ЦБ рассказал о рисках при трансграничных платежах - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ рассказал о рисках при трансграничных платежах

ЦБ РФ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах, компании ищут способы для проведения расчетов, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:32

2024-07-26T16:32

2024-07-26T16:33

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ видит рост риска вторичных санкций при трансграничных платежах, компании ищут способы для проведения расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается рисков, связанных с трансграничными расчетами, риски вторичных санкций действительно увеличились, мы это видим, и затруднение ситуации с платежами. Компании активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили", - сказала она.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962207533.html

россия

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)