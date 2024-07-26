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ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
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16:28 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tsb-1962206959.html
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
Банк России повысил нейтральную ставку до 7,5-8,5% на фоне пересмотра произошедших в последние годы изменений в экономике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:28
2024-07-26T16:28
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил нейтральную ставку до 7,5-8,5% на фоне пересмотра произошедших в последние годы изменений в экономике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Итоги первого полугодия показали, что нужен более высокий уровень ставок в экономике, в том числе с учетом более высокой оценки нейтральной ставки. Мы уточнили ее вверх на 1,5 процентного пункта, до 7,5-8,5%", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. "Это отражает комплексный пересмотр произошедших за последние годы изменений в экономике, связанных как со структурным ростом спроса на инвестиции, так и с увеличением риск-премии, смягчением параметров бюджетного правила и повышением нейтральных ставок в мире", - добавила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 7,5-8,5%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России повысил нейтральную ставку до 7,5-8,5% на фоне пересмотра произошедших в последние годы изменений в экономике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Итоги первого полугодия показали, что нужен более высокий уровень ставок в экономике, в том числе с учетом более высокой оценки нейтральной ставки. Мы уточнили ее вверх на 1,5 процентного пункта, до 7,5-8,5%", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
"Это отражает комплексный пересмотр произошедших за последние годы изменений в экономике, связанных как со структурным ростом спроса на инвестиции, так и с увеличением риск-премии, смягчением параметров бюджетного правила и повышением нейтральных ставок в мире", - добавила она.
Здание Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки
Вчера, 16:26
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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