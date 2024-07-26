https://ria.ru/20240726/tsb-1962205265.html
ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов
ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов
Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:19
2024-07-26T16:19
2024-07-26T16:19
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. Еврокомиссия 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина №844. В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно. "Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - ответила Набиуллина на вопрос о том, как может выглядеть обмен активами в условиях запрета ЕК.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962204479.html
https://ria.ru/20240726/tsb-1962204265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1227:0:2814:1190_1920x0_80_0_0_f7b6774b55453da0c9331812315a527e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз
ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов
Набиуллина: ЦБ защитит инвесторов в условиях запрета ЕК на обмен активами с РФ