https://ria.ru/20240726/tsb-1962205265.html

ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов

ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ пообещал всеми способами защищать инвесторов

Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:19

2024-07-26T16:19

2024-07-26T16:19

экономика

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

еврокомиссия

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. Еврокомиссия 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина №844. В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно. "Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - ответила Набиуллина на вопрос о том, как может выглядеть обмен активами в условиях запрета ЕК.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962204479.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз