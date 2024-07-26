https://ria.ru/20240726/tsb-1962204479.html

ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила

ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила

ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:18

2024-07-26T16:18

2024-07-26T16:18

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962204265.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)