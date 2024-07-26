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ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 26.07.2024
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16:18 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tsb-1962204479.html
ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила
ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила
ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:18
2024-07-26T16:18
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила

Набиуллина: ЦБ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ может проводить валютные операции в рамках бюджетного правила в случае необходимости и на внебиржевых торгах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем проводить их и на бирже, и на внебиржевом рынке, на валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, то мы разъясним конкретный механизм. Но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила глава ЦБ на вопрос, каким Банк России видит продолжение операций Минфина РФ по бюджетному правилу в случае прекращения биржевой торговли и как это повлияет на рубль.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам
Вчера, 16:17
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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