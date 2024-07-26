https://ria.ru/20240726/tsb-1962204265.html

ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам

ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам

Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:17

2024-07-26T16:17

2024-07-26T16:17

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Действительно, мы в апреле начали публиковать, потом перестали публиковать, потому что видим риски вторичных санкций. Реализовавшиеся санкции не связаны с этой публикацией, но, тем не менее, чтобы риски эти уменьшить, мы приняли это решение. Пока изменений здесь не предполагается", - сказала она журналистам на пресс-конференции. Банк России в середине июля объявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Это было сделано в целях ограничения санкционного влияния, объяснял регулятор.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962202063.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)