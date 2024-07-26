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ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам - РИА Новости, 26.07.2024
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16:17 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tsb-1962204265.html
ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам
ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам
Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:17
2024-07-26T16:17
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Действительно, мы в апреле начали публиковать, потом перестали публиковать, потому что видим риски вторичных санкций. Реализовавшиеся санкции не связаны с этой публикацией, но, тем не менее, чтобы риски эти уменьшить, мы приняли это решение. Пока изменений здесь не предполагается", - сказала она журналистам на пресс-конференции. Банк России в середине июля объявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Это было сделано в целях ограничения санкционного влияния, объяснял регулятор.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует возобновлять публикацию статистики по валютным торгам

ЦБ пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему торгов валютой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, мы в апреле начали публиковать, потом перестали публиковать, потому что видим риски вторичных санкций. Реализовавшиеся санкции не связаны с этой публикацией, но, тем не менее, чтобы риски эти уменьшить, мы приняли это решение. Пока изменений здесь не предполагается", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
Банк России в середине июля объявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Это было сделано в целях ограничения санкционного влияния, объяснял регулятор.
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