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ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:06
2024-07-26T15:06
2024-07-26T15:06
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ также сохранен - на уровне 80 долларов за баррель. А вот ожидания на 2026 год регулятор повысил с 70 до 75 долларов за баррель. Также ЦБ добавил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2027 год - 70 долларов за баррель. В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 79,5 долларов за баррель, в 2025 году - 75,1 доллара, в 2026 году - 72 доллара, в 2027-м - 71,2 доллара. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2027 годах 65 долларов за баррель.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Brent
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent на уровне 85 долларов за баррель