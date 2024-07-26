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ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:06 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tsb-1962175632.html
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:06
2024-07-26T15:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ также сохранен - на уровне 80 долларов за баррель. А вот ожидания на 2026 год регулятор повысил с 70 до 75 долларов за баррель. Также ЦБ добавил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2027 год - 70 долларов за баррель. В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 79,5 долларов за баррель, в 2025 году - 75,1 доллара, в 2026 году - 72 доллара, в 2027-м - 71,2 доллара. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2027 годах 65 долларов за баррель.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Brent
ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году

ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent на уровне 85 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ также сохранен - на уровне 80 долларов за баррель. А вот ожидания на 2026 год регулятор повысил с 70 до 75 долларов за баррель.
Также ЦБ добавил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2027 год - 70 долларов за баррель.
В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent.
Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 79,5 долларов за баррель, в 2025 году - 75,1 доллара, в 2026 году - 72 доллара, в 2027-м - 71,2 доллара. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2027 годах 65 долларов за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Brent
 
 
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