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ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году

ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ сохранил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году

Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:06

2024-07-26T15:06

2024-07-26T15:06

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году на уровне 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ также сохранен - на уровне 80 долларов за баррель. А вот ожидания на 2026 год регулятор повысил с 70 до 75 долларов за баррель. Также ЦБ добавил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2027 год - 70 долларов за баррель. В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent. Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 79,5 долларов за баррель, в 2025 году - 75,1 доллара, в 2026 году - 72 доллара, в 2027-м - 71,2 доллара. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2027 годах 65 долларов за баррель.

https://ria.ru/20240628/neft-1956234264.html

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), brent