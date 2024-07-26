https://ria.ru/20240726/tsb-1962172758.html

В ЦБ рассказали, с чем связаны основные проинфляционные риски

В ЦБ рассказали, с чем связаны основные проинфляционные риски - РИА Новости, 26.07.2024

В ЦБ рассказали, с чем связаны основные проинфляционные риски

Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:58

2024-07-26T14:58

2024-07-26T14:58

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных", - отмечает регулятор. "Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - пояснили в ЦБ. В свою очередь дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии, указывается в заявлении.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962165118.html

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962163690.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)