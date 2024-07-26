https://ria.ru/20240726/tsb-1962165118.html

В ЦБ рассказали, что требуется для снижения инфляции

В ЦБ рассказали, что требуется для снижения инфляции - РИА Новости, 26.07.2024

В ЦБ рассказали, что требуется для снижения инфляции

Банк России в заявлении по ключевой ставке предупредил, что для снижения инфляции требуется ужесточение кредитно-денежной политики. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:19

2024-07-26T14:19

2024-07-26T14:37

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке предупредил, что для снижения инфляции требуется ужесточение кредитно-денежной политики. "Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели —существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении. На всех четырех предыдущих заседаниях текущего года — в феврале, марте, апреле и июне — Центробанк оставлял ставку неизменной. Однако по итогам июньского заседания регулятор ужесточил сигнал, допустив возможность ее повышения на ближайшем заседании и отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее. Таким образом ЦБ смягчил сигнал по дальнейшим шагам.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962154946.html

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962163690.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия