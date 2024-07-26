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ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов в России - РИА Новости, 26.07.2024
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14:18 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tsb-1962164892.html
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов в России
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов в России - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов в России
Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:18
2024-07-26T14:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "Дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление", - отмечает регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов в России

ЦБ: дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
«
"Дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление", - отмечает регулятор.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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