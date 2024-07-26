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ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики
ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики
Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:17
2024-07-26T14:17
2024-07-26T14:34
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики
ЦБ: траектория нормализации бюджетной политики в 2024 году остается неизменной
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.