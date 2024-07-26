https://ria.ru/20240726/tsb-1962164413.html

ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики

ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ назвал условие для уточнения параметров денежно-кредитной политики

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:17

2024-07-26T14:17

2024-07-26T14:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора. Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962163690.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)