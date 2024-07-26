https://ria.ru/20240726/tsb-1962154021.html

ЦБ повысил прогноз роста кредитования населения и компаний

ЦБ повысил прогноз роста кредитования населения и компаний - РИА Новости, 26.07.2024

ЦБ повысил прогноз роста кредитования населения и компаний

ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 10-15% с 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:43

2024-07-26T13:43

2024-07-26T13:43

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 10-15% с 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.В 2025 году ЦБ ждет рост кредитования населения на уровне 6-11%, в 2026 году - 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.Банк России так же повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%. В 2025 и 2026 годах регулятор ждет показатель на уровне 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962149064.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)