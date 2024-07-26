https://ria.ru/20240726/trevoga-1962258624.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:29
2024-07-26T19:29
2024-07-26T19:32
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - сообщил он в своем Telegram-канале.В городе и регионе приостановлено движение общественного транспорта, в том числе катеров и паромов.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу