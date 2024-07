https://ria.ru/20240726/tramp-1962238570.html

NYT увидела основания, опровергающие сомнения ФБР, что Трампа ранила пуля

NYT увидела основания, опровергающие сомнения ФБР, что Трампа ранила пуля - РИА Новости, 26.07.2024

NYT увидела основания, опровергающие сомнения ФБР, что Трампа ранила пуля

Газета New York Times в пятницу сообщила, что проведенный ею анализ траекторий пуль, визуальных и аудио материалов дает убедительные основания говорить о том,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:06

2024-07-26T18:06

2024-07-26T18:06

в мире

сша

дональд трамп

кристофер рэй

фбр

покушение на дональда трампа

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18ee32786562f6f9f1934af4131f1e29.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Газета New York Times в пятницу сообщила, что проведенный ею анализ траекторий пуль, визуальных и аудио материалов дает убедительные основания говорить о том, что в бывшего президента США Дональда Трампа попала пуля, а не осколок, несмотря на сомнения ФБР. Ранее глава ФБР Кристофер Рэй в конгрессе высказал сомнение, что республиканский кандидат получил ранение в ухо именно в результате попадания пули, а не осколков. В то же время СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что ФБР собирается опросить Трампа в качестве потерпевшего. Трамп раскритиковал Рэя за высказывания и настаивает на том, что в него попала именно пуля. “Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиоматериалов The New York Times убедительно свидетельствует о том, что г-н Трамп был задет первой из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом. Последующие пули ранили двух участников митинга и убили третьего”, - сообщает газета. Ключевым доказательством в анализе газеты является видеотрансляция выступления, где видно реакцию Трампа на первые три выстрела, которые слышно в его микрофон, отмечает газета, ссылаясь на Роба Мара, эксперта по аудио криминалистике из Университете штата Монтана. В эти первые секунды Трамп начинает тянуться к своему уху, на его руках сразу после прикосновения видно кровь. “Модель и анализ траектории показывают, что пуля пролетела по прямой от стрелка до трибун, задев г-на Трампа на своем пути. Это говорит о том, что пуля не отклонилась, сначала ударившись о предмет, от которого затем бы отскочили осколки в г-на Трампа”, - пишет газета. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По сообщениям прессы, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник подала в отставку.

https://ria.ru/20240726/tramp-1962069244.html

https://ria.ru/20240725/fbr-1961946439.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959581753.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024