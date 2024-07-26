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В Кремле оценили политическую мудрость Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
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13:21 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html
В Кремле оценили политическую мудрость Трампа
В Кремле оценили политическую мудрость Трампа - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле оценили политическую мудрость Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет, РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:21
2024-07-26T13:21
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Трамп - ред.) проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет", - сказал он журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Политика
В Кремле оценили политическую мудрость Трампа

Песков: Трамп проявляет больше мудрости в поддержании каналов диалога с Россией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Трамп - ред.) проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Трамп описал отношения с Путиным одной фразой
17 июля, 11:04
 
РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ миреПолитика
 
 
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