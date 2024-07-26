https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html

В Кремле оценили политическую мудрость Трампа

В Кремле оценили политическую мудрость Трампа - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле оценили политическую мудрость Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет, РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:21

2024-07-26T13:21

2024-07-26T13:21

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Трамп - ред.) проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960190521.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика